Фигуристка Косторная ушла от Тутберидзе к Плющенко

31 Июль 2020 2020-07-31T23:09:21+03:00

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Лучшая российская фигуристка прошлого сезона Алена Косторная ушла из группы своего наставника - Этери Тутберидзе. Сама тренер сообщила об этом в своем личном Инстаграме.

Как отметила сама Этери Тутберидзе, для такого решения были свои причины. Главная из них - Косторная не захотела выходить на лед вместе с некоторыми другими фигуристками тренера.

- От Алены мы получили целый список девочек нон-грата. Вот на этом мы с ней и расстались, - написала у себя в личном Инстаграме Этери Тутберидзе.

Чуть попозже Этери Георгиевна рассказала, как прошло расставание с Косторной в интервью ТАСС:

- 16 июля у нее было достаточно кислое настроение, потом ей нездоровилось, она не выходила на лед, а 18-го вечером мы пообщались, Алена сообщила о своих планах по переходу. Затем она покинула базу, сославшись на проблемы со здоровьем, - заявила Этери Тутберидзе.

Ранее, напомним, в начале весны 2020 года состоялся громкий переход другой ученицы Тутберидзе - Александры Трусовой в академию к Евгению Плющенко. Это стало первой громкой новостью межсезонья в фигурном катании. Трусова уже прошла первые сборы с командой "Ангелов Плющенко".

В сезоне 2019/2020 годов Алена Косторная, напомним, отпраздновала победу в финале Гран-При по фигурному катанию. Это произошло в декабре 2019 года. А до того победила на двух этапах серии Гран-При. Потом уже в начале 2020 года Алена одержала победу на чемпионате Европы, который прошел в Граце.

ИСТОЧНИК KP.RU