2020-07-31T23:29:49+03:00
Общество

В МЧС разработали проект по ужесточению наказания за пожары

В случае нанесения серьезного ущерба чужому имуществу из-за огня, нарушителям будет грозить лишение свободы, предлагается в проекте ведомства
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В МЧС России разработали специальный проект, который предусматривает ужесточения наказания за пожары. В частности речь идет о случаях, возникающих по неосторожности, которые приводят к уничтожению или повреждению чужого имущества в крупном размере, до трех лет лишения свободы, а при особо крупном ущербе - до четырех лет.

Об этом говорится в тексте проекта федерального закона "О внесении изменений в статьи 168 и 261 УК РФ" на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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