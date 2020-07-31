Плющенко впервые прокомментировал уход Косторной

31 Июль 2020 2020-07-31T23:48:52+03:00

В группе у молодого наставника теперь будут работать две ученицы "Хрустального"

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко, который в последние годы начал свою тренерскую карьеру, впервые сказал, что думает об уходе Алены Косторной. Чемпионка Европы 2020 года покинула группу Этери Тутберидзе в пятницу, 31 июля. Об этом сообщила сама лично наставник в своем Инстаграме. И вот стало известно о реакции на эту новость самого тренера:

- Алена сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься в "Ангелах Плющенко" под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы, - говорит Плющенко в интервью ТАСС.

Отдельно же сказал Плющенко о том, была ли какая-то финансовая причина такого решения у спортсменки. В частности, тренер сказал:

- Финансовую составляющую вопроса мы даже не обсуждали, но если что-то понадобится, возьму все на себя - у меня есть возможность это делать, и я не скупердяй.

Алена Косторная в прошлом сезоне, напомним, победила на чемпионате Европы в начале 2020 года. Вместе с тем, в декабре 2019 года фигуристка победила в финале Гран-При, который прошел в итальянском городе Турин.

ИСТОЧНИК KP.RU