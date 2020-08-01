Плющенко назвал дату первой тренировки Косторной в своей академии

1 Авг. 2020 2020-08-01T00:18:31+03:00

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1 августа 2020 года станет первым днем для фигуристки Алены Косторной на новой ледовой арене. Она будет трудиться теперь в акдемии у Евгения Плющенко. Решение о скандальном переходе первоначально в пятницу, 31 июля, озвучила прошлый наставник Алены - Этери Тутберидзе.

- С завтрашнего дня Алена приступает к тренировочному процессу - академия давно полноценно работает, сейчас там тренируется больше 120 детей, так что процесс запускается, начинаем двигаться, - заявил Евгений Плющенко в интервью ТАСС.

Алена Косторная станет для Евгения Плющенко, таким образом, второй фигуристкой, которая перешла к нему за несколько месяцев из "Хрустального". Ранее от Этери Тутберидзе в академию к Плющенко перешла Александра Трусова. Ранее же Евгений Плющенко дал первый комментарий по поводу ухода Косторной, сказав, что решение об этом сама фигуристка приняла только две недели назад.

ИСТОЧНИК KP.RU