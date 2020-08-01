Задержанные в Белоруссии россияне встретились с консулом

Дмитрий Мезенцев, посол России в Белоруссии Фото: Тимур ХАНОВ

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев эксклюзивно для kp.ru в беседе с Александром Гамовым рассказал, как теперь обстоит ситуация с россиянами, задержанными в Минске.

Накануне белорусские силовики заявляли о задержании 33 наемников ЧВК "Вагнер" из России, которые якобы собирались дестабилизировать обстановку в период президентских выборов в государстве.

По словам Мезенцева, за россиян уже заступилась родная страна, в том числе и консульский отдел.

Основная задача, как отметил посол, заключается в том, чтобы содействовать скорейшему освобождению россиян.

- Они (консулы) обязаны получить ответы - в том числе на вопросы, связанные с содержанием, с дальнейшими планами, которые имели ребята перед задержанием, - пояснил Мезенцев Гамову.

Мезенцев прокомментировал итоги своего разговора с министром внутренних дел Белоруссии генералом Караевым. Он заявил, что "был услышан" белорусской стороной, а в случае возникновения какие-либо претензий, отметил, что "они должны быть обоснованы".

- Мы будем добиваться справедливого и быстрого решения по освобождению наших граждан, - подчеркнул дипломат.

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