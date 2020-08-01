Доктор Мясников назвал шесть шагов, чтобы коронавирус протекал в более легкой форме
Известный телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал, что необходимо сделать, чтобы процесс болезни коронавирусной инфекцией протекал в наиболее легкой форме. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.
По словам врача, нужно предпринять всего шесть важных шагов:
- бросить курить;
- сбросить лишний вес;
- стремиться придерживаться здорового низкокалорийного питания;
- чаще заниматься спортом и стараться закаляться;
- следить за артериальным давлением;
- своевременно привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавируса, как только появится препарат.
Ранее сайт kp.ru писал о предупреждении Мясникова. По мнению доктора, эта пандемия covid-19 - только учения для всей планеты, а сама инфекция, вероятно, будет меняться, мутировать, и, возможно, становиться потенциально более серьезной и опасной.
ИСТОЧНИК KP.RU