2020-08-01T02:46:24+03:00
Коронавирус Covid-19

Доктор Мясников назвал шесть шагов, чтобы коронавирус протекал в более легкой форме

Врач считает, что при соблюдении таких правил "ковид вас минует"
Юлия КЕКОВА
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Доктор Мясников назвал шесть шагов, чтобы коронавирус протекал в более легкой формеДоктор Мясников назвал шесть шагов, чтобы коронавирус протекал в более легкой формеФото: Иван ПРОХОРОВ
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Известный телеведущий, доктор Александр Мясников рассказал, что необходимо сделать, чтобы процесс болезни коронавирусной инфекцией протекал в наиболее легкой форме. Об этом он написал в своем в Telegram-канале.

По словам врача, нужно предпринять всего шесть важных шагов:

- бросить курить;

- сбросить лишний вес;

- стремиться придерживаться здорового низкокалорийного питания;

- чаще заниматься спортом и стараться закаляться;

- следить за артериальным давлением;

- своевременно привиться от гриппа и пройти вакцинацию от коронавируса, как только появится препарат.

Ранее сайт kp.ru писал о предупреждении Мясникова. По мнению доктора, эта пандемия covid-19 - только учения для всей планеты, а сама инфекция, вероятно, будет меняться, мутировать, и, возможно, становиться потенциально более серьезной и опасной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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