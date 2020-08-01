1 Авг. 2020 2020-08-01T02:58:32+03:00

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США обсудили с Россией соглашение по ядерному оружию. Американский президент Дональд Трамп рассказал, как прошли переговоры.

- На данный момент мы работаем с Россией над ядерным соглашением по нераспространению. Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово, - высказал Трамп свое мнение журналистам во Флориде.

ИСТОЧНИК KP.RU