2020-08-01T02:58:32+03:00
В мире

США обсудили с Россией соглашение по ядерному оружию

Трамп рассказал, как прошли переговоры
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США обсудили с Россией соглашение по ядерному оружиюСША обсудили с Россией соглашение по ядерному оружиюФото: REUTERS
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США обсудили с Россией соглашение по ядерному оружию. Американский президент Дональд Трамп рассказал, как прошли переговоры.

- На данный момент мы работаем с Россией над ядерным соглашением по нераспространению. Если у нас будет что-то в таком роде, это было бы здорово, - высказал Трамп свое мнение журналистам во Флориде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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