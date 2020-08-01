2020-08-01T04:24:05+03:00
В мире

Трамп назвал нелепым отмену смертного приговора Джохару Царнаеву

Американский президент также назвал мужчину "зверем"
Юлия КЕКОВА
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Трамп назвал нелепым отмену смертного приговора Джохару ЦарнаевуТрамп назвал нелепым отмену смертного приговора Джохару ЦарнаевуФото: REUTERS
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Американский президент Дональд Трамп назвал решение отменить смертный приговор Джохару Царнаеву нелепым.

По его мнению, такое решение апелляционного суда по отношению к Царнаеву, которому в 2015 году вынесли смертный приговор за участие в организации теракта на Бостонском марафоне, показалось странным.

- В Бостоне этот зверь (так Трамп обозвал Царнаева) убил во время марафона очень много людей. Судьи только что вернули приговор о его смертной казни низшей инстанции, федеральному окружному суду в Бостоне. Вы только подумайте! Это нелепо! - возмутился глава Соединенных Штатов в эфире американских телеканалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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