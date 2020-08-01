2020-08-01T05:31:17+03:00
Экономика

В России повышаются цены на газ

Стоимость возросла на 3 процента
Юлия КЕКОВА
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В России повышаются цены на газВ России повышаются цены на газФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В России с 1 августа 2020 года повышаются оптовые цены на газ для всех категорий потребителей. Стоимость сырья увеличилась на 3 процента.

Сообщается, что индексация в этом году произошла на месяц позже традиционного срока. Так, летом 2017 года рост цен на газ была установлен на уровне 3,9 процента, в 2018 году - 3,4 процента, а прошлом году цены повысились всего на 1,4 процента, пишет ТАСС.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) еще в начале апреля текущего года опубликовала проект приказа о повышении с 1 июля 2020 года оптовых цен на газ.

Начальник управления регулирования ТЭК и химической промышленности ФАС Армен Ханян, как пишет издание, отметил, что индексация в 3 процента определена исходя из прогноза социально-экономического развития России до 2024 года и является относительно низким показателем. Ранее этот процент планировалось увеличить до 5, вместо 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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