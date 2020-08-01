2020-08-01T05:54:51+03:00
Происшествия

Семь человек погибли при столкновении самолетов в США

Трагический инцидент произошел на Аляске
Юлия КЕКОВА
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Семь человек погибли при столкновении самолетов в СШАСемь человек погибли при столкновении самолетов в СШАФото: Иван ВИСЛОВ
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В США семь человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов на Аляске, недалеко от аэропорта Солдотна на полуострове Кенай.

Сообщается, что среди жертв катастрофы - депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп. Об этом пишет издание Anchorage Daily News.

Инцидент произошел в воздухе между однодвигательным вертолетом De Havilland DHC-2 Beaver, на борту которого находились шесть пассажиров, и еще одним воздушном судном. Его точная модель пока не идентифицирована, но есть предположение, что это самолет.

На месте ЧП были обнаружены тела шести человек, еще один умер по пути в больницу.

Ранее в США потерпел крушение небольшой одномоторный самолет. Он разбился в штате Иллинойс. В результате происшествия погибли четыре человека, которые находились на борту воздушного судна. Жертвами авиакатастрофы стали пилот самолета и три пассажира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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