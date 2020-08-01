Семь человек погибли при столкновении самолетов в США
В США семь человек погибли в результате столкновения двух небольших самолетов на Аляске, недалеко от аэропорта Солдотна на полуострове Кенай.
Сообщается, что среди жертв катастрофы - депутат палаты представителей штата Гарри Кнопп. Об этом пишет издание Anchorage Daily News.
Инцидент произошел в воздухе между однодвигательным вертолетом De Havilland DHC-2 Beaver, на борту которого находились шесть пассажиров, и еще одним воздушном судном. Его точная модель пока не идентифицирована, но есть предположение, что это самолет.
На месте ЧП были обнаружены тела шести человек, еще один умер по пути в больницу.
Ранее в США потерпел крушение небольшой одномоторный самолет. Он разбился в штате Иллинойс. В результате происшествия погибли четыре человека, которые находились на борту воздушного судна. Жертвами авиакатастрофы стали пилот самолета и три пассажира.
ИСТОЧНИК KP.RU