2020-08-01T05:49:49+03:00
Общество

Стала известна возможная стоимость новых iPhone в России

Эксперт рассказал, на сколько процентов подорожает устройство
Юлия КЕКОВА
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Стала известна возможная стоимость новых iPhone в РоссииСтала известна возможная стоимость новых iPhone в РоссииФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Новая модель iPhone вызывает любопытство среди многих любителей техники. О том, сколько же будет стоить устройство на российском рынке, рассказал генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков.

По его мнению, возможную стоимость телефонов линейки iPhone 12, как и всегда, возрастет. Однако точная ценовая характеристика новых моделей пока остается непонятной.

- Предположительно цену нового iPhone можно рассматривать в пределах максимальной стоимости iPhone, которые сейчас есть, и плюс 10-15 процентов к их стоимости, - цитирует его слова "Прайм".

Ранее сообщалось, что в компании Apple заявили о выпуске новые iPhone с запозданием. Пока не ясно, будут ли устройства готовы к октябрю. К слову, может ли задержка поступления iPhone на полки магазинов быть связана с пандемией коронавируса, тоже не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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