Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами

1 Авг. 2020 2020-08-01T06:16:48+03:00

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С субботы, 1 августа после нескольких месяцев перерыва из-за ограничительных мер Россия официально возобновляет полеты с другими странами. Авиасообщение удалось восстановить с тремя государствами - Великобританией, Турцией и Танзанией. Еще с 30 странами ведутся переговоры. Также свою границу РФ открыла и для Абхазии.

В Турции, которая, как правило, наиболее привлекательна для российских туристов, с 1 августа открываются Стамбул и Анкара. А курортные Анталия, Бодрум и Даламан - только с 10 августа.

Что касается острова Занзибар (Танзания), то для въезда на него россиянам не нужны никакие справки об отсутствии коронавируса в организме. Кстати, карантина в стране для приезжих тоже нет, но вот измерить температуру тела в аэропорту или отеле, скорее всего, могут.

За 2019 год в Танзании побывали 6,3 тысячи наших соотечественников, из них с туристическими целями - 4,4 тысячи. В Турции, для сравнения, провели отпуск 7 миллионов россиян.

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ИСТОЧНИК KP.RU