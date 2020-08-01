Предприниматель Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

1 Авг. 2020 2020-08-01T07:18:30+03:00

Теперь бизнесмен вошел в верхнюю палату парламента Британии

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Предприниматель Евгений Лебедев, сын российского бизнесмена Александра Лебедева, станет пожизненным пэром и войдет таким образом в Палату лордов, верхнюю палату британского парламента. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальный список, одобренный королевой Елизаветой II.

Евгений является владельцем компании Lebedev Holdings, которая выпускает британские газеты The Independent и Evening Standard. Отмечается, что он был рекомендован на получение высшего титула дворянства - пэрства, действующим премьер-министром Королевства Борисом Джонсоном.

Также бизнесмену Лебедеву младшему предстоит стать членом независимой партии в Палате лордов. Это означает, что он не сможет представлять какую-либо конкретную политическую силу.

В пресс-службе Палаты лордов пояснили ТАСС, что назначенных пэров введут в палату начиная осенью. Скорее всего это начнется с сентября, после завершения летних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU