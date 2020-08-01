2020-08-01T07:18:30+03:00
В мире

Предприниматель Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов

Теперь бизнесмен вошел в верхнюю палату парламента Британии
Юлия КЕКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Предприниматель Евгений Лебедев, сын российского бизнесмена Александра Лебедева, станет пожизненным пэром и войдет таким образом в Палату лордов, верхнюю палату британского парламента. Об этом сообщает BBC со ссылкой на официальный список, одобренный королевой Елизаветой II.

Евгений является владельцем компании Lebedev Holdings, которая выпускает британские газеты The Independent и Evening Standard. Отмечается, что он был рекомендован на получение высшего титула дворянства - пэрства, действующим премьер-министром Королевства Борисом Джонсоном.

Также бизнесмену Лебедеву младшему предстоит стать членом независимой партии в Палате лордов. Это означает, что он не сможет представлять какую-либо конкретную политическую силу.

В пресс-службе Палаты лордов пояснили ТАСС, что назначенных пэров введут в палату начиная осенью. Скорее всего это начнется с сентября, после завершения летних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп угрожает закрыть TikTok в США
Последние новости на утро 1 августа 2020: Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Названы признаки "смерти" сковороды
Предприниматель Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами
Стала известна возможная стоимость новых iPhone в России
Семь человек погибли при столкновении самолетов в США
В России повышаются цены на газ
Трамп назвал нелепым отмену смертного приговора Джохару Царнаеву
Россия обсуждает возможность открытия международного авиасообщения с 11 августа
В Москве с 1 августа открываются кинотеатры и выставки
США обсудили с Россией соглашение по ядерному оружию
Испытания российской вакцины выявили иммунитет у 100% добровольцев
Стали известны авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
Доктор Мясников назвал шесть шагов, чтобы коронавирус протекал в более легкой форме
Задержанные в Белоруссии россияне встретились с консулом
В оперштабе уточнили время открытия границ РФ с Абхазией
Плющенко сказал, как отреагировала Трусова на новость про Косторную
Плющенко назвал дату первой тренировки Косторной в своей академии