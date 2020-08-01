2020-08-01T06:57:35+03:00
Общество

Названы признаки "смерти" сковороды

Эксперт рассказал, когда необходимо менять кухонную утварь
Юлия КЕКОВА
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Названы признаки "смерти" сковородыНазваны признаки "смерти" сковородыФото: Мария ЛЕНЦ
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Каждая хозяйка имеет на своей кухне большое количество различных инструментов-помощников. Среди них, как правило, есть и сковорода. Однако совсем не многие задумываются о правильно уходе за такой вещью и о ее признаках "смерти". Шеф-повар Сергей Синицын рассказал, когда помощник превращается во вредителя.

По мнению специалиста, самым главным признаком того, что пора менять сковороду является изменение покрытия. Еда на нем пригорает чаще обычного. От этого будет зависеть и качество еды и сам процесс приготовления блюд. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Еще одним важным фактором является уровень повреждений. Хозяйкам следует правильно выбирать лопатки и другие приборы, с помощью которых необходимо пользоваться в процессе создания своих кулинарных шедевров.

По словам Синицина, эти простые рекомендации относятся не только профессиональных поваров из ресторанов, но и домашних кулинаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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