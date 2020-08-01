2020-08-01T07:25:42+03:00
В мире

Трамп угрожает закрыть TikTok в США

Ограничения по работе социальной сети могут принять уже в субботу, 1 августа
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Трамп допустил возможность запрета TikTok в СШАТрамп допустил возможность запрета TikTok в СШАФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует запретить китайскую социальную сеть TikTok на территории США, сообщила пресс-служба Белого дома.

- Мы наблюдаем за TikTok. Может быть, мы их запретим. Может, примем другие решения, - цитирует президента Reuters.

- Есть пара вариантов, но сейчас происходит много событий, и мы посмотрим, что ещё случится, - добавил Трамп на борту своего самолета, покидая Белый Дом для поездки во Флориду.

Американский президент при этом отметил, что уже сегодня, 1 августа, власти могут принять меры против TikTok.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп угрожает закрыть TikTok в США
Последние новости на утро 1 августа 2020: Россия может открыть авиасообщение со всеми странами с 11 августа
Названы признаки "смерти" сковороды
Предприниматель Евгений Лебедев станет членом британской Палаты лордов
Россия возобновляет авиасообщение с тремя странами
Стала известна возможная стоимость новых iPhone в России
Семь человек погибли при столкновении самолетов в США
В России повышаются цены на газ
Трамп назвал нелепым отмену смертного приговора Джохару Царнаеву
Россия обсуждает возможность открытия международного авиасообщения с 11 августа
В Москве с 1 августа открываются кинотеатры и выставки
США обсудили с Россией соглашение по ядерному оружию
Испытания российской вакцины выявили иммунитет у 100% добровольцев
Стали известны авиакомпании, возобновляющие полеты за рубеж
Доктор Мясников назвал шесть шагов, чтобы коронавирус протекал в более легкой форме
Задержанные в Белоруссии россияне встретились с консулом
В оперштабе уточнили время открытия границ РФ с Абхазией
Плющенко сказал, как отреагировала Трусова на новость про Косторную
Плющенко назвал дату первой тренировки Косторной в своей академии