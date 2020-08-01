2020-08-01T07:56:52+03:00
Происшествия

В Украине полицейский ликвидировал "полтавского террориста"

23 июля Роман Скрипник взял в заложники полицейского и угрожал гранатой, с тех пор его разыскивали
Ася КУЗНЕЦОВА
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После захвата заложников Роман Скрипник требовал, чтобы его не сажали снова в тюрьмуПосле захвата заложников Роман Скрипник требовал, чтобы его не сажали снова в тюрьмуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Украине сотрудники полиции особого назначения ликвидировали при задержании Романа Скрипника, который 23 июля после угона автомобиля взял в заложники полицейского, угрожал гранатой и скрылся с пленником.

- Преступник был ликвидирован сотрудниками полицейского спецназа КОРД через точный выстрел, - сообщил на свой странице в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

Он также рассказал, что капитан полиции Резина обнаружил Скрипника около 2:00 в ночь на 1 августа, когда во время розыска зашёл в один из нежилых домов на окраине посёлка Опошня Зеньковского района. Скрипник снова стал угрожать гранатой и захватил полицейского в заложники.

У капитана при себе было табельное оружие. Чтобы задержать преступника, была введена спецоперация "Гром", и полицейский застрелил террориста.

Геращенко также отметил, что у заложника было три секунды, чтобы отбежать от места взрыва гранаты и остаться живым.

- У Романа Скрипника была возможность сдаться полиции и остаться живым, при этом провести много лет за решеткой. Но он сам выбрал свой путь, - также сказано в заявлении замминистра.

Геращенко поблагодарил всех полицейских и сотрудников Нацгвардии, которые участвовали в задержании Скрипника.

"Полтавский террорист" Роман Скрипник был застрелен бойцами КОРДА Фото: Facebook

"Полтавский террорист" Роман Скрипник был застрелен бойцами КОРДАФото: Facebook

ИСТОЧНИК KP.RU

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