Власти США раскрыли доходы Трампа за 2019 год
В документах также представлены основные источники доходов американского лидера
Трамп предоставил данные о доходах за 2019 годФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп заработал в 2019 году $446 миллионов, сказано в ежегодной финансовой выписке, которую опубликовал канал CNN.
Большую часть своих доходов Трамп получает от резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, от курорта Trump National Doral Miami и отеля Trump International Hotel в Вашингтоне. Данные представило Управление по вопросам этики при правительстве США.
ИСТОЧНИК KP.RU