"Человек повёл себя честно": Чулпан Хаматова прокомментировала уход Сергея Гармаша из "Современника"

1 Авг. 2020 2020-08-01T08:50:46+03:00

Актриса считает, что при эстетических разногласиях двух "художников", одному из них придётся "выбирать другой путь"

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Актриса Чулпан Хаматова рассказала, что не находит ситуацию с уходом Сергея Гармаша из театра "Современник" "катастрофической или ужасной". Она также отметила, что видение Гармаша расходилось со взглядами нового худрука театра Виктора Рыжакова, и Гармаш в такой ситуации поступил честно.

- У Рыжакова не было возможности себя показать. Не успели с ним познакомиться, как театр закрыли на карантин. Это выбор Сергея Гармаша. У нас у всех разные эстетические взгляды на то, каким должен быть театр, какие должны быть высказывания. И если человек как художник не может согласиться с другим художником - значит он выбирает другой путь, - заявила Хаматова в интервью РБК.

Актриса также подчеркнула, что любая трупа была бы рада сотрудничать с таким актёром, как Гармаш. Решение актёра уйти из театра Хаматова считает "достаточно логичным завершением" и добавила, что поступила бы также.

ИСТОЧНИК KP.RU