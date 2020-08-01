Специалисты кибербезопасности рассказали об опасных для посещения через общественный Wi-Fi сайтах
Эксперты в области кибербезопасности рассказали о правилах, которые стоит соблюдать, чтобы злоумышленники не получили доступ к социальным сетям и платёжной информации пользователя.
Риск похищения данных повышается при использовании общественных Wi-Fi сетей.
Злоумышленники могут перехватить и проанализировать как минимум данные в текущей сессии. <...> Поэтому рекомендуется не проходить авторизацию и не регистрироваться на сайтах, которые могут содержать критическую информацию для пользователя, - рассказал РИА Новости консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов.
ИСТОЧНИК KP.RU