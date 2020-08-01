2020-08-01T09:24:38+03:00
Общество

Специалисты кибербезопасности рассказали об опасных для посещения через общественный Wi-Fi сайтах

Эксперты призвали избегать почтовых ящиков и онлайн-покупок при подключении к бесплатному интернету
Ася КУЗНЕЦОВА
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Эксперты рассказали, какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-FiЭксперты рассказали, какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-FiФото: EAST NEWS
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Эксперты в области кибербезопасности рассказали о правилах, которые стоит соблюдать, чтобы злоумышленники не получили доступ к социальным сетям и платёжной информации пользователя.

Риск похищения данных повышается при использовании общественных Wi-Fi сетей.

Злоумышленники могут перехватить и проанализировать как минимум данные в текущей сессии. <...> Поэтому рекомендуется не проходить авторизацию и не регистрироваться на сайтах, которые могут содержать критическую информацию для пользователя, - рассказал РИА Новости консультант Центра информационной безопасности компании "Инфосистемы Джет" Глеб Карманов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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