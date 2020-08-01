В России за сутки зафиксировали 5 462 новых заражённых коронавирусом
В России за минувшие сутки выявлено 5 462 новых случая коронавируса в 83 регионах из 85. 24,8% новых заболевших не имели никаких симптомов заболевания. Общее число заразившихся достигло 845 443 человек.
Также в стране за сутки врачи выписали 8 114 человек после лечения от коронавируса. Всего за время эпидемии выздоровели 646 524 человека.
Жертвами COVID-19 за сутки стали 95 человек, всего в России погибли 14 058 человек с подтверждённым диагнозом коронавируса.
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ИСТОЧНИК KP.RU