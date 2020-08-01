Наталия Орейро рассказала, зачем ей гражданство России
Актриса не планирует жить в России
Наталия Орейро рассказала, как хочет отблагодарить россиян за любовьФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:
Звезда сериала "Дикий ангел", латиноамериканская певица и актриса Наталия Орейро рассказала, что не собирается переезжать в Россию, но хочет получить гражданство в качестве благодарности за любовь россиян.
- Для меня это было бы честью с символической точки зрения; конечно, я не буду жить в России, у меня есть место жительства в Аргентине, и мой сын ходит в школу в Аргентине, но это способ поблагодарить за всю любовь, что они мне дают, - рассказала Орейро в беседе с РИА Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU