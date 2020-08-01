"Бесконечный фантазийный процесс": Захарова ответила на новый доклад по авиакатастрофе под Смоленском

1 Авг. 2020 2020-08-01T13:01:30+03:00

В результате крушения Ту-154 в 2010 году погиб президент Польши Лех Качиньский

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Повторное расследование катастрофы Ту-154 Леха Качиньского превратилось в бесконечный фантазийный процесс, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя новый доклад польской комиссии.

Вчера, 31 июля, польская комиссия по расследованию авиакатастрофы с Ту-154 заявила, что тротил, из-за которого якобы произошла авария, был заложен в самолёт при ремонте в России, как сообщал сайт KP.ru.

- Это "повторное расследование" с его "промежуточными результатами" стали настоящей Йокнапатофой современной Польши. Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс, - сказано в заявлении Захаровой в её Facebook.

Она также призвала прочитать расшифровку переговоров пилотов, управлявших самолётом президента Польши, "а если нервы действительно крепкие, лучше послушайте", добавила представитель российского МИД.

Напомним, что в 2010 году самолёт президента Польши Леха Качиньского, летевший на траурные мероприятия в Катыни, разбился при посадке в аэропорту "Смоленск-Северный". Все 88 пассажиров и 8 членов экипажа погибли.

Российская следственная группа назвала причиной катастрофы ошибку командира самолёта, который не ушёл на запасной аэродром, несмотря на трудные метеоусловия, и не отреагировал на систему раннего предупреждения приближения земли.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году, а затем и польская комиссия под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера приняли решение, что причиной крушения стала посадка во время тумана.

Позже сменившиеся власти Польши заявили о своём несогласии с этими выводами. Вторую комиссию возглавил бывший министр обороны Антони Мачеревич.

ИСТОЧНИК KP.RU