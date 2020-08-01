Россия с 15 августа возобновляет авиасообщение со Швейцарией
Оперативный штаб штабе по борьбе с распространением коронавируса разрешил с 15 августа возобновить авиасообщение между Россией и Швейцарией. Рейсы Москва-Женева-Москва будут летать один раз в неделю.
Отмечается, что с 1 августа в силу вступило постановление главного государственного санитарного врача РФ о порядке прибытия в Россию воздушным транспортом.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что с 1 августа после нескольких месяцев перерыва из-за ограничительных мер Россия официально возобновила полёты с тремя государствами - Великобританией, Турцией и Танзанией. Еще с 30 странами ведутся переговоры. Также свою границу РФ открыла и для Абхазии.
Также на сайте опубликована основная информация о путешествии в Танзанию, в том числе приблизительная стоимость такой поездки, нужна ли для поездки виза и необходима ли отдельная вакцинация для поездки в экзотическую страну.
ИСТОЧНИК KP.RU