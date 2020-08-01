Российский консул посетил задержанных в Беларуси россиян

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:01:00+03:00

Белорусская сторона сообщила о задержании в ночь на 29 июля 33 граждан России Фото: Кадр видео

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Консул России встретился с задержанными в Беларуси гражданами России. Отмечается, что встреча была долгой.

- Консул провел встречу с задержанными. Насколько известно, посещение задержанных было продолжительным по времени, - приводит ТАСС слова представителя посольства России в Минске.

Ранее сайт KP.ru сообщал, что задержанных в Беларуси россиян допросили с участием адвокатов. Руководитель следственной группы Александр Агафонов заявил, что их показания различаются и непоследовательны.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 гражданина России, все они, как заявляет агентство "БелТА", участники частной военной компании, планировавшие дестабилизировать обстановку в стране в предвыборный период. В отношении всех возбудили уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/793368" frameborder="0"></iframe> СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

ИСТОЧНИК KP.RU