Российский консул посетил задержанных в Беларуси россиян
Консул России встретился с задержанными в Беларуси гражданами России. Отмечается, что встреча была долгой.
- Консул провел встречу с задержанными. Насколько известно, посещение задержанных было продолжительным по времени, - приводит ТАСС слова представителя посольства России в Минске.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что задержанных в Беларуси россиян допросили с участием адвокатов. Руководитель следственной группы Александр Агафонов заявил, что их показания различаются и непоследовательны.
Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 гражданина России, все они, как заявляет агентство "БелТА", участники частной военной компании, планировавшие дестабилизировать обстановку в стране в предвыборный период. В отношении всех возбудили уголовное дело по статье "подготовка теракта", за что им, по разным оценкам, может грозить до 20 лет лишения свободы.
СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".
ИСТОЧНИК KP.RU