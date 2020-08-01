2020-08-01T14:12:55+03:00
В мире

В Эмиратах начал работу первая в арабском мире атомная станция

ОАЭ планирует ввести в эксплуатацию ещё четыре АЭС
Ася КУЗНЕЦОВА
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Первая АЭС в арабском мире начала работу в ОАЭПервая АЭС в арабском мире начала работу в ОАЭФото: Twitter.com
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В Объединённых Арабских Эмиратах начал работать первая в арабском мире атомная электростанция, сообщил премьер-министр и вице-президент страны, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

- Мы объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире, АЭС "Барака" в Абу-Даби. Группа рабочих произвела загрузку ядерного топливо и успешно завершила комплексные испытания, - сказано в заявлении, опубликованном в Twitter политика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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