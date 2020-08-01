В Эмиратах начал работу первая в арабском мире атомная станция

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:41:24+03:00

Первая АЭС в арабском мире начала работу в ОАЭ Фото: Twitter.com

ОАЭ планирует ввести в эксплуатацию ещё четыре АЭС

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В Объединённых Арабских Эмиратах начал работать первая в арабском мире атомная электростанция, сообщил премьер-министр и вице-президент страны, правитель Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум.

- Мы объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире, АЭС "Барака" в Абу-Даби. Группа рабочих произвела загрузку ядерного топливо и успешно завершила комплексные испытания, - сказано в заявлении, опубликованном в Twitter политика.

Он также заявил, что государство ставит перед собой цель начать работу ещё четырёх атомных электростанций. Они должны обеспечить четверть необходимой для ОАЭ электроэнергии с помощью "безопасных, надёжных и не загрязняющих окружающую среду выбросами способов".

В начале года агентство по ядерному регулированию в ОАЭ выдало компании Nawah Energy Company лицензию, чтобы ввести в эксплуатацию первый блок АЭС "Барак".

ИСТОЧНИК KP.RU