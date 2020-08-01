Организаторами крупнейшего взлома Twitter оказались подростки

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:47:07+03:00

Власти США обвинили во взломе Twitter двух американцев и жителя Великобритании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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Организатором крупнейшего взлома Twitter оказался 17-летний подросток Грэм Айвэн Кларк. Министерство юстиции США обвинило его в организованном мошенничестве, хакерской атаке и краже личных данных. Обвинение содержит 30 пунктов.

Кларк, по словам окружного прокурора Эндрю Уоррена, является главным организатором взлома.

Кроме него обвинения предъявлены 19-летнему британцу Мэйсону Шеппарду. Ему инкриминируют участие в сговоре с целью электронного мошенничества, отмывание денег, незаконное получение доступа к чужим компьютерам.

22-летнего американца из Флориды Ниму Фазели обвиняют в соучастии в получении доступа к компьютерным системам.

Сейчас трое молодых людей задержаны.

Напомним, 15 июля на страницах самых знаменитых миллионеров мира появились сообщения о раздаче пяти тысяч биткоинов. Пользователи должны были отправить деньги на указанные кошельки, чтобы получить в два раза больше. Такие сообщения появились в аккаунтах создателя корпорации Microsoft Билла Гейтса, основателя Tesla и SpaceX Илона Маска и главы криптовалютной биржи Binance Чанпэн Чжао, главы Amazon и богатейшего человека в мире Джеффа Безоса, а также бывшего мэра Нью-Йорка Майкла Блумберга.

По данным службы поддержки, всего оказались взломаны около 130 учётных записей. Их подписчики перевели мошенникам более $120 тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU