Юран рассказал, что удивлён заявлением о его отставке с поста тренера "Химок"
Главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран заявил, что удивлён узнать о своей отставке из заявления на сайте футбольного клуба.
Он также отметил в беседе с РИА Новости, что не подписывал официальных документов, а его трудовая книжка до сих пор лежит в клубе.
В январе Сергей Юран сменил на посту главного тренера "Химок" Андрея Талалаева.
Ранее сайт KP.ru сообщал, в пресс-службе "Химок" рассказали о решении руководителя клуба расторгнуть договор с главным тренером команды Сергеем Юраном, который возглавил клуб в январе этого года и смог вывести команду в российскую премьер-лигу.
Футболисты "Химок" написали письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котормо попросили разобратсья в возникшей ситуации.
- Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем, - сказано в письме игроков.
ИСТОЧНИК KP.RU