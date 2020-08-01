Юран рассказал, что удивлён заявлением о его отставке с поста тренера "Химок"

1 Авг. 2020 2020-08-01T14:50:57+03:00

Он заявил, что не подписывал никаких бумаг, а его трудовая лежит в клубе

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Главный тренер подмосковных "Химок" Сергей Юран заявил, что удивлён узнать о своей отставке из заявления на сайте футбольного клуба.

Он также отметил в беседе с РИА Новости, что не подписывал официальных документов, а его трудовая книжка до сих пор лежит в клубе.

В январе Сергей Юран сменил на посту главного тренера "Химок" Андрея Талалаева.

Ранее сайт KP.ru сообщал, в пресс-службе "Химок" рассказали о решении руководителя клуба расторгнуть договор с главным тренером команды Сергеем Юраном, который возглавил клуб в январе этого года и смог вывести команду в российскую премьер-лигу.

Футболисты "Химок" написали письмо губернатору Московской области Андрею Воробьёву, в котормо попросили разобратсья в возникшей ситуации.

- Для нас стало полной неожиданностью новость об увольнении со своего поста главного тренера «Химок» Сергея Юрана. Мы не видим причины, по которой клуб должен таким образом расставаться с Сергеем Николаевичем, - сказано в письме игроков.

ИСТОЧНИК KP.RU