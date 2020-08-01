2020-08-01T15:00:41+03:00
Происшествия

В Москве произошла крупная авария на МКАДе

Погибли три человека
Ася КУЗНЕЦОВА
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На МКАДе произошла крупная аварияНа МКАДе произошла крупная аварияФото: Иван ВИСЛОВ
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В Москве на 98-м километре МКАДа произошла крупная авария. Легковой автомобиль столкнулся с уборочным комбайном, погибли три человека, сообщает телеканал 360.

Также сообщается, что на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Детали происшествия пока неизвестны.

Ранее сайт KP.ru сообщал об аварии на внутренней стороне МКАД. 27 июля там столкнулись сразу шесть легковых машин. Пострадали как минимум три человека.

5 июля грузовик на большой скорости протаранил впереди идущий легковой автомобиль на 24-м километре МКАДа. Спасатели с трудом достали людей из смятого автомобиля, среди пострадавших был двухлетний ребёнок. Ради спасения его жизни, на МКАД приземлился вертолёт санитарной авиации и экстренно госпитализировал ребёнка. Родителей в больницу доставили машины реанимации.

Легковой автомобиль столкнулся с уборочным комбайном на МКАДе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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