2020-08-01T15:11:44+03:00
В мире

В Иране задержан главарь террористической организации, которую поддерживают в США

Группировка ответственна за взрыв Ширазе в 2008 году
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Иране задержали главаря террористической группировкиВ Иране задержали главаря террористической группировкиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Иранские спецслужбы задержали главаря террористической группировки "Тондар" Джамшида Шармахда. Эту организацию не признают радикальной и поддерживают в США, считают иранские представители.

Шармахд и его союзники организовали в 2008 году взрыв мечети в Ширазе, погибли 12 человек, больше 200 получили ранения. Террористы разместили в здании взрывчатку, которая осталась нетронутой во время ирано-иракской войны.

Официально власти задержание главаря банды пока не прокомментировали, но об этом уже сообщила телекомпания IRIB.

В 2019 году Иран признал вооруженные силы США террористической группировкой. Конфликт между странами с новой силой вспыхнул в начале 2020 года, когда иранцы атаковали военные базы США. В ответ на это власти США приказали ликвидировать иранского генерала Сулеймани, которого считали вторым человеком в стране.

ИСТОЧНИК KP.RU

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