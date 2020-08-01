Мишустин распорядился открыть границы России с Абхазией

1 Авг. 2020 2020-08-01T15:30:02+03:00

Россияне с 1 августа могут отправиться в Абхазию Фото: Олег ЗОЛОТО

Страна постепенно возобновляет авиа и наземное сообщение с другими странами после прохождения пика заболеваемости коронавирусом

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Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение об открытии границы с Абхазией.

Ограничения ввели весной 2020 года из-за вспышки коронавируса. Россия прошла пик и теперь в оперштабе на основании рекомендаций санитарных врачей снимают запрет на сообщения с другими странами. Абхазия согласно распоряжению открывается для россиян с 1 августа. С этой же даты граждане Абхазии тоже смогут свободно въезжать в РФ.

- Россия снимает ограничения на пересечение границы с Абхазией, введенные из-за ситуации с коронавирусом, - сказано в пояснительной записке к документу.

Решение о снятии запрета приняли после совещания о ситуации с коронавирусом, встречу 31 июля проводила вице-премьер Татьяна Голикова.

С 15 августа Россия возобновляет авиасообщение со Швейцарией. Ранее было принято решение об открытии границ с Турцией, Танзанией и Великобританией.

ИСТОЧНИК KP.RU