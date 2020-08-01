Ученые нашли неожиданный побочный эффект ботокса

1 Авг. 2020 2020-08-01T17:02:01+03:00

Ботокс используется не только по косметическим причинам, но также при мышечных спазмах, напряженных мышцах, мигрени Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Исследователи несколько лет наблюдали за теми, кто использовал ботокс в косметологических целях

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Исследователи из Калифорнийского университета в США одним своим исследованием смогут поднять настроением всем сторонникам ботокса в косметологических целях. Хотя у приверженцев именно такого способа борьбы с морщинами настроение должно быть итак лучше всех - в этом, кстати, и суть их исследования: Ботокс, оказывается, помогает бороться с депрессией.

В работе, опубликованной в журнале Scientific Reports сказано, что ученые в течение нескольких лет наблюдали за людьми, которым вкалывали ботокс. У добровольцев, переживших инъекции, депрессию регистрировали на 40-88 процентов реже в зависимости от места укола.

Раньше считалось, что причина в ослаблении сильных морщин в области лба. Эта линия или линии на лбу "нарушают петлю обратной связи, которая усиливает негативные эмоции".

Но оказалось, что механизм гораздо сложнее, потому что на самом деле не имеет значения, куда вводится ботокс.

- Это открытие является захватывающим, потому что оно поддерживает новый метод лечения настроения и борьбы с депрессией, одной из самых распространенных и опасных психических болезней, - говорит Тигран Макунц один из исследователей.

ИСТОЧНИК KP.RU