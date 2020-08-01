2020-08-01T17:24:57+03:00
Общество

В Минэкономразвития не обсуждают введение нового налога, который бы заменил НДФЛ и НДС

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России собираются ввести единый оборотный налог в 6,2 процента
Юлия САЛЬНИКОВА
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В министерстве не планируют введение единого налогаВ министерстве не планируют введение единого налогаФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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В России не собираются вводить единый "оборотный налог", который заменит НДС и НДФЛ. Информацию, появившуюся в СМИ, прокомментировали в Минэкономразвития.

В ведомстве пояснили, что такое предложение появилось на портале нормативных и правовых актов, где, как известно, проекты могут публиковать не только госструктуры, организации, но и физические лица. Указанное предложение как раз и было размещено гражданином. Он выступил за создание единого 6,2 процентного налога, который бы заменил множество других видов взносов в налоговую, включая налог на прибыль и налог на имущество.

- Данное предложение поступило от гражданина, и в рамках формальной процедуры должно быть учтено,- сказано в сообщении на сайте ведомства. - Опубликованная версия проекта плана является первой редакцией и будет пересмотрена в дальнейшем.

Информацию о едином налоге также опроверг глава министерства Максим Решетников в своем Telegram-канале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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