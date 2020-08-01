Глава Минздрава заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
Глава Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет добровольной и бесплатной.
- Планируем, она будет покрываться из бюджета,- приводит слова главы ведомства "Интерфакс".
В России завершены испытания первой вакцины от коронавируса, препарат, который создали в Центре Гамалеи, проверили на добровольцах. Доказана безопасность вакцины. Министр здравоохранения сообщил, что ученые готовят документы для регистрации. Массовая вакцинация начнется уже в октябре, первыми прививку получат врачи и учителя.
Готовность первой вакцины еще не означает, что другие исследовательские группы прекратят работы, они продолжат создание своих вариантов препарата, который вызывает иммунитет от коронавируса. Всего в стране 17 прототипов вакцины. Но и вакцину от Центра Гамалеи тоже будут продолжать исследовать уже после регистрации.
Мурашко: Массовая вакцинация от COVID-19 начнется в октябре.
ИСТОЧНИК KP.RU