2020-08-01T18:20:30+03:00
В мире

Астронавты NASA готовятся лететь на Землю в капсуле SpaceX, если позволит погода

Crew Dragon с экипажем, напомним, отправился к МКС со второй попытки - в первый раз была "нелетная погода"
Юлия САЛЬНИКОВА
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На Землю вернутся два астронавтаНа Землю вернутся два астронавтаФото: Кадр видео
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Американские астронавты планируют 2 августа отправиться на Землю в капсуле SpaceX, но только если позволит погода. Этот момент в США считают таким же важным, как запуск Crew Dragon 30 мая, который назвали "историческим событием". Астронавты США впервые за девять лет смогли организовать запуск космического корабля самостоятельно, раньше они летали, арендуя места на российских "Союзах".

- Самым сложным было запустить нас, но самое главное - привести нас домой, - сказал Боб Бенкен во время прощальной церемонии на борту космической станции, его слова приводит Reuters.

Вместе с Бекеном на Землю возвращается еще один американский астронавт Даг Херли.

Капсула Crew Dragon сядет на воду у побережье Панама-Сити в штата Флорида. Но место приземления могут изменить из-за урагана "Исайя".

Погода 27 мая не позволила запустить космический корабль к МКС, в итоге запуск перенесли на 30 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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