Боец MMA Аль-Дармаки лишился победы из-за нападения на судью

Боец MMA Ахмед Аль-Дармаки напал на рефери после поединка с Богданом Кириленко. Боец набросился на судью, пытавшего оттащить его от соперника. По мнению арбитра, Аль-Дармаки применил продолжительный удушающий прием, что запрещено правилами. Он не отпустил захват даже после того, как соперник стал подавать знаки.

Боец же решил, что судья не на его стороне и отдавать победу он не собирается.

Он вцепился в знаменитого рефери Марка Годдарда и был признан проигравшим, хотя если бы этого инцидента не было, победа была бы за ним. Аль-Дармаки уже праздновал победу после объявления о завершении поединка, но судья вышел на ринг, чтобы объявить об аннуляции его выигрыша.

