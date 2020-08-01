Из трогательной малышки - в гору мышц. Как сейчас выглядит девочка, озвучившая Бу из "Корпорации монстров"

1 Авг. 2020 2020-08-01T19:16:42+03:00

Мери Гиббс озвучила героиню популярного мультика в пять лет, после чего у нее появился даже свой собственный Фэндом

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Актриса, которая в пять лет озвучила милую малышку Бу из мультфильма "Корпорация монстров", изменилась настолько сильно, что даже преданные поклонники едва смогут узнать ее на улице. Слава на Мэри Гиббс свалилась тогда, когда она была совсем ребенком, мир ее запомнил по фото в газетах, где маленькая блондинка сидит у папы на руках.

После выхода мультфильма в кино, зритель полюбил и мультяшную Бу, и саму Мэри. У нее по всему миру появились фан-клубы и фэндома, сообщества, где собирают информацию о кумире.

Слава начала угасать, так что девочка на десятилетия пропала из вида. Ее пригласили на телевидение совсем недавно и все были поражены изменениями:

- Теперь у меня есть дреды и татуировки, поэтому я выгляжу совсем по-другому, - сказала 24-летняя Мэри Гиббс, выступая перед ведущими Кайли Джиллис и Ларри Эмдуром в эфире 31 июля.

Мэри сказала, что вообще случайно попала в проект. Ее отец, сообщает Daily Mail, был художником раскадровки. Когда команде потребовался ребенок, чтобы нарисовать маленькую девочку, он привел Мэри. Потом всем понравился ее звонкий голосок и ее пригласили на озвучку.

В подростковом возрасте у девочки обнаружили сколиоз, была операция и она начала бороться с болезнью с тренажерном зале. Теперь с той милой блондинкой у нее мало общего - Мэри нарастила мышцы и стала культуристом.

- Я смогла сделать стойку на руках через два месяца после операции. Год спустя я смогла поднять 250 фунтов, - объяснила она. -Теперь это определенно безгранично.

gym_boo Девочка, озвучившая Бу из "Корпорации монстров", стала культуристом

Она заявила, что спорт приносит ей гораздо большее удовлетворение, чем кино, поэтому участвовать в каких-либо проектах, связанных с кинематографом или озвучкой, она не собирается.

gym_boo Мэри Гиббс, озвучившая Бу в мультфильме про монстров, не собирается иметь больше дело с анимацией

ИСТОЧНИК KP.RU