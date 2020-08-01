2020-08-01T19:59:44+03:00
Спорт

Артем Дзюба признан лучшим футболистом Чемпионата России

За его кандидатуру проголосовали главные тренеры и капитаны клубов Премьер-Лиги
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Артем Дзюба Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"Артем Дзюба Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"
Изменить размер текста:

Нападающий санкт-петербургского "Зенита" Артем Дзюба стал лучшим игроком сезона 2019-2020 года Чемпионата России.

Победителей в номинациях выбирали жюри, в состав которых вошли главные тренеры и капитаны клубов Российской Премьер-Лиги, спортивные журналисты, российский футбольный тренер Станислав Черчесов, сообщает Матч ТВ.

- Принципиальности не было, но хотелось стать лучшим игроком два года подряд и двукратным чемпионом. Это добавляло мотивации. В целом безумно рад и счастлив, что так получилось,- сказал Дзюба.

Он, кстати, стал лучшим в двух номинациях: как лучший игрок и как лучший бомбардир.

О себе футболист сказал, что к этому сезону стал более спокойным и рассудительным. Футболист надеется, что впереди будут еще победы, ведь спортсменов "запоминают по трофеям".

Ранее Артем Дзюба говорил, что шел всю свою карьеру к чемпионству "Зенита".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Трамп объявил ЧС из-за урагана Исайя во Флориде, где должны приземлиться астронавты NASA
Артем Дзюба признан лучшим футболистом Чемпионата России
Американцы стали получать загадочные посылки из Китая, но никто их не заказывал
Из трогательной малышки - в гору мышц. Как сейчас выглядит девочка, озвучившая Бу из "Корпорации монстров"
Боец MMA Аль-Дармаки лишился победы из-за нападения на судью
Астронавты NASA готовятся лететь на Землю в капсуле SpaceX, если позволит погода
Президент Абхазии Аслан Бжания поблагодарил Россию за открытие границ
Глава Минздрава заявил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной
В Минэкономразвития не обсуждают введение нового налога, который бы заменил НДФЛ и НДС
Глава МИД Украины объяснил, почему нельзя разрывать отношения с Россией
Ученые нашли неожиданный побочный эффект ботокса
Готова ли Россия возобновлять авиасообщение со всеми странами, рассказали в Альянсе турагентств
Во Франции готовятся возобновить следствие против Жерара Депардье об изнасиловании
Начнется ли массовое производство вакцины от коронавируса сразу после клинических исследований, рассказал вирусолог
Мишустин распорядился открыть границы России с Абхазией
Британским врачам запретили называть людей с ожирением «коренастыми»
В Иране задержан главарь террористической организации, которую поддерживают в США
В Москве произошла крупная авария на МКАДе
Юран рассказал, что удивлён заявлением о его отставке с поста тренера "Химок"
Организаторами крупнейшего взлома Twitter оказались подростки