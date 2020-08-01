Трамп объявил ЧС из-за урагана Исайя во Флориде, где должны приземлиться астронавты NASA
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении в штате Флорида режима ЧС из-за урагана Исайя.
Всю мощь Исайя уже почувствовали на себе в субботу 1 августа жители Багамских островов - ураган принес ветер до 130 км в час. Осложняют работу спасателей правила, введенные в период пандемии коронавируса, сообщает Reuters:
- Многие сотрудники ЧС работают удаленно, - сказал Фрэнк Ролласон, директор по управлению чрезвычайными ситуациями в Майами-Дейд, - мы стараемся не собирать всех этих людей в центр аварийных операций.
Во Флориде тоже начали готовиться к урагану - закрыли часть пунктов по тестированию на коронавирус, отели на берегу не принимают гостей, а жителям прибрежных территорий рекомендовано покинуть дома. Губернатор Флориды Рон ДеСантис объявил чрезвычайное положение для десятка округов, теперь режим ЧС введен во всем штате.
Во Флориде 2 августа должно состояться приземление капсулы с астронавтами NASA.
ИСТОЧНИК KP.RU