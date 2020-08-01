2020-08-01T21:19:18+03:00
В мире

В СК Белоруссии сообщили о заключении под стражу 33 задержанных россиян

В минских спецслужбах считают, что граждане РФ "пытались дестабилизировать обстановку в стране" накануне выборов
Юлия САЛЬНИКОВА
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Россиян задержали 29 июляРоссиян задержали 29 июляФото: Кадр видео
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В Следственном комитете Белоруссии сообщили, что 33 задержанным россиянам избрана мера пресечения - заключение под стражу. Об этом со ссылкой на главу ведомства сообщает ТАСС.

Группу граждан России задержали в Минске 29 июля. Россиян сразу же отнесли к "группе Вагнера", которая якобы связана с военными действиями в Сирии и Ливии. По версии белорусских спецслужб задержанные собирались "дестабилизировать обстановку в стране", якобы все дело в предстоящих президентских выборах, назначенных на 9 августа.

Сразу же после задержания действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко созвал экстренное совещание Совбеза.

- Если это российские граждане (а я так понимаю, их допросили), значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит,- сказал он.

В Кремле задержание назвали безосновательным и потребовали освобождения. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что такие события "не укладываются в параметры союзнических отношений".

СМИ республики опубликовали видео предположительного задержания 32 "русских" членов ЧВК "Вагнер".

ИСТОЧНИК KP.RU

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В СК Белоруссии сообщили о заключении под стражу 33 задержанных россиян
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