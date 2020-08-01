Facebook заблокирует аккаунты сторонников президента Бразилии Болсонару

1 Авг. 2020 2020-08-01T21:32:52+03:00

Сторонники Болсонару распространяли фейк в сети в 2018 году Фото: REUTERS

С этих страниц размещали поддельные новости во время предвыборной кампании

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Facebook выполнит решение суда по блокировке 12 учетных записей сторонников президента Бразилии Жаира Болсонару. С этих страничек в период предвыборной кампании отправляли ложные сообщения, что доказано в ходе расследования. Суд обязал две социальные сети закрыть доступ к указанным учетным записям, иначе крупный штраф:

- Facebook должен заплатить 1,92 миллиона реалов (367 710 долларов США) за несоблюдение требования суда, администрации соцсети также грозит ежедневный штраф в размере 100 000 реалов в день, - сообщает Reuters.

Требование было выполнено.

Кстати, предвыборная президентская кампания запомнилась не только скандалом в Сети, но и нападением на Болсонару. Во время встречи с избирателями его пырнули ножом. Из-за этих ран он уже несколько раз вынужден был ложиться на операции.

Теперь у президента страны нашли грибок в легких, это последствие коронавируса, так что он длительное время вынужден принимать антибиотики.

ИСТОЧНИК KP.RU