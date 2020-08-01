Мастер маникюра разглядела рак у клиентки по форме ногтей

1 Авг. 2020 2020-08-01T21:59:07+03:00

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Жизнь может перевернуться даже после обычного похода на маникюр. Если, конечно, мастер окажется не только профессионалом в техническом плане, но и высокообразованным человеком. Таким, как мастер маникюра Линда Бартрам. Она по одной форме ногтей своей постоянной клиентки Джоан Мартиндейл поняла, что у той проблемы со здоровьем.

73-летняя жительница Стаффордшира доверяла свои ногти только одному мастеру. Та заметила, что ногти клиентки на ногах стали значительно шире, приобрели выпуклость и начали загибаться. Мастер посоветовала проверить легкие женщине:

- Линда спросила, все ли у меня в порядке,- рассказывает The Mirror клиентка. - Я упомянула отек на лодыжках, а затем она сказала, что не хотела расстраивать меня, но она подумала, что с моими ногтями что-то не так, и что их должна показаться врачу.

В больнице действительно обнаружили опасную болезнь - опухоль в легких. Основной причиной, вероятно, стало курение - Джоан призналась, что раньше выкуривала по 20 сигарет в день, а потом перешла на вейпы.

Ей удалили 4-миллиметровую опухоль из легких. Женщина пообещала сама себе, что больше не возьмется ни за сигареты, ни за вейп, а после снятия блокировки в Британии собирается закатить большую вечеринку женщине, которая ее спасла - Линде.

ИСТОЧНИК KP.RU