2020-08-01T22:08:45+03:00
В мире

IRIB: Задержанный в Иране террорист планировал взрыв в российском генконсульстве

Иранские спецслужбы сообщили 1 августа о задержали главаря радикальной организации "Тондар"
Юлия САЛЬНИКОВА
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В Иране заявили о задержании террористаВ Иране заявили о задержании террористаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Задержанный в Иране главарь террористической организации "Тондар" Джамшид Шармахд планировал устроить взрыв в генконсульстве России в Реште.

Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB. Планы террористов вычислили иранские службы безопасности.

"Тондар" в 2008 году устроили взрыв в мечети в Ширазе, в результате атаки ранены больше 200 человек, 12 человек погибли. Иранцы считают, что организацию поддерживают в США, "Тондар" не входит в американский список террористических организаций". Лидер группировки базировался в США, где его и задержали спецслужбы Ирана.

В террористической организации не подтвердили, что человек, которого показали по центральному иранскому телевидению, как задержанного Шармахда, но в Сети они написали, что "Тондар продолжит сражаться даже в отсутствие командира", сообщает Reuters.

Известно, что до Лос-Анджелеса террорист скрывался в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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