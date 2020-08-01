IRIB: Задержанный в Иране террорист планировал взрыв в российском генконсульстве

1 Авг. 2020 2020-08-01T22:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Задержанный в Иране главарь террористической организации "Тондар" Джамшид Шармахд планировал устроить взрыв в генконсульстве России в Реште.

Об этом сообщает иранская государственная телерадиокомпания IRIB. Планы террористов вычислили иранские службы безопасности.

"Тондар" в 2008 году устроили взрыв в мечети в Ширазе, в результате атаки ранены больше 200 человек, 12 человек погибли. Иранцы считают, что организацию поддерживают в США, "Тондар" не входит в американский список террористических организаций". Лидер группировки базировался в США, где его и задержали спецслужбы Ирана.

В террористической организации не подтвердили, что человек, которого показали по центральному иранскому телевидению, как задержанного Шармахда, но в Сети они написали, что "Тондар продолжит сражаться даже в отсутствие командира", сообщает Reuters.

Известно, что до Лос-Анджелеса террорист скрывался в Германии.

ИСТОЧНИК KP.RU