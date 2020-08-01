Хоакин Феникс и Руни Мара снимут фильм про пандемию: работу над ним начали до появления Covid-19
Обладатель "Оскора" Хоакин Феникс и его беременная подруга Руни Мара снимут документальный фильм об опасных вирусах, которые угрожают человечеству. Голливудские актеры выступят продюсерами картины.
Причем, съемки начались до пандемии коронавируса, еще в октябре 2019 года. Уже тогда Финикс и Мара решили обратить внимание общества на проблему - человечество все больше вмешивается в животный мир, расплатой являются новые заболевания, которые переходят в человеческую популяцию.
Фильм получил название "Конец медицины", в съемках примут участие ведущие мировые вирусологи и биологи.
- Современное животноводство по-прежнему заставляет нас болеть, если мы радикально не изменим наши модели потребления, - говорится в совместном заявлении Мары и Феникса, которое приводит Deadline.
Съемки планируют завершить к концу 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU