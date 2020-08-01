Хоакин Феникс и Руни Мара снимут фильм про пандемию: работу над ним начали до появления Covid-19

1 Авг. 2020 2020-08-01T22:49:29+03:00

Это будет документальный фильм, первый в карьере артистов

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Обладатель "Оскора" Хоакин Феникс и его беременная подруга Руни Мара снимут документальный фильм об опасных вирусах, которые угрожают человечеству. Голливудские актеры выступят продюсерами картины.

Причем, съемки начались до пандемии коронавируса, еще в октябре 2019 года. Уже тогда Финикс и Мара решили обратить внимание общества на проблему - человечество все больше вмешивается в животный мир, расплатой являются новые заболевания, которые переходят в человеческую популяцию.

Фильм получил название "Конец медицины", в съемках примут участие ведущие мировые вирусологи и биологи.

- Современное животноводство по-прежнему заставляет нас болеть, если мы радикально не изменим наши модели потребления, - говорится в совместном заявлении Мары и Феникса, которое приводит Deadline.

Съемки планируют завершить к концу 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU