В регионах России прогнозируют опасную погоду: сильный ветер, грозы и град

1 Авг. 2020 2020-08-01T23:03:08+03:00

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На Россию надвигается атмосферный фронт, который 2 августа принесет дожди, сильный ветер и град. Готовиться к опасным погодным явлениям стоит жителям разных регионов России. Например, в Поволжье ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду, будет дождливо весь воскресный день.

- В Краснодарском крае и Крыму в связи с прохождением фронта будут сильный дождь, гроза и град. По расчетам, высота облаков будет очень высокой в Крыму, поэтому град прогнозируется крупный,- сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ветер в Крыму усилится до 25 метров в секунду. В Краснодарском крае тоже будет ветрено 15-20 метров в секунду и ливень.

Жителям Челябинска в воскресенье погода принесет другой неприятный сюрприз - град и ветер до 27 метров в секунду. Дождь будет идти также на северо-востоке Архангельской области, западе Ненецкого автономного округа, в Мурманске вообще похолодает до +9.

Москву и Московскую область атмосферный фронт обойдет стороной, будет облачно, но достаточно тепло - от +19 до +21 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU