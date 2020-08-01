ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 289 тысяч человек

1 Авг. 2020 2020-08-01T23:29:05+03:00

Число заразившихся коронавирусом в мире с начала пандемии приближается к 17,5 миллиона

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Число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19 во всем мире, за минувшие сутки увеличилось более чем на 289 тысяч и превысило 17,39 миллиона.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на вечер субботы, 1 августа, в общей сложности в разных странах с начала пандемии медики зафиксировали 17 396943 случая заражения. От пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 675060 человек. За прошедший день выявлен 289321 новый инфицированный, умерли 6142 больных.

Большинство случаев заражения – 9320330 – зарегистрированы в Северной и Южной Америке, где жертвами инфекции стали 355217 человек. За сутки в этом регионе выявлено 168157 новых заразившихся, умерли 4096 больных. На втором месте Европа: 3357465 заразившихся с начала пандемии (22550 новых случаев) и 212978 умерших (450 летальных исходов за минувшие сутки).

Третье место по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия, где число инфицированных за сутки возросло на 62231 и составило 2072194. С начала пандемии зафиксировано 44900 смертей, за последние 24 часа скончались 869 больных.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее 1 августа в чрезвычайном комитете ВОЗ предупредили, что пандемия коронавируса в мире продлится еще долго. Эксперты по-прежнему оценивают риски как «очень высокие», статус пандемии пока не снят.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/773120" frameborder="0"></iframe> Коронавирус: мифы и реальность.Чем коронавирус дальше, тем больше вокруг него правды и домыслов. Мы постарались разобраться с основными мифами о пандемии Covid-19

ИСТОЧНИК KP.RU