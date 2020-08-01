2020-08-01T23:55:12+03:00
Происшествия

В Москве автомобиль сбил несколько пешеходов, два человека пострадали

Люди переходили дорогу в неположенном месте [видео]
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
В ДТП пострадали два человекаВ ДТП пострадали два человекаФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Вечером в субботу, 1 августа, на юге Москвы случилось ДТП: автомобиль сбил несколько пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На Пятом Донском проезде, 23 произошло ДТП – машина наехала на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что из-за аварии автомобильное движение затруднено на участке длиной около километра.

Как рассказал сайту kp.ru источник в экстренных службах города, пострадали не менее двух человек. Эту информацию подтвердили и в департаменте транспорта, уточнив, что одна из двух пострадавших – девятилетняя девочка, она «госпитализирована с предварительным диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы и ушибом мягких тканей спины».

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и ДПС, причины произошедшего выясняются.

В Москве автомобиль сбил несколько перебегавших дорогу пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Имена двух космических туристов, которые полетят на МКС, назовут в начале 2021 года
Посольство России в Иране опровергло слухи о попытке теракта в генконсульстве
В Москве автомобиль сбил несколько пешеходов, два человека пострадали
ВОЗ: За сутки в мире заразились коронавирусом более 289 тысяч человек
За сутки в Москве скончались 12 пациентов с коронавирусом
В регионах России прогнозируют опасную погоду: сильный ветер, грозы и град
Хоакин Феникс и Руни Мара снимут фильм про пандемию: работу над ним начали до появления Covid-19
Доктор Мясников рассказал об опасных последствиях прерывистого храпа
IRIB: В Иране террористы планировали взрыв в российском генконсульстве
Мастер маникюра разглядела рак у клиентки по форме ногтей
Facebook заблокирует аккаунты сторонников президента Бразилии Болсонару
Озвучены правила въезда в Швейцарию для россиян с 15 августа
В СК Белоруссии сообщили о заключении под стражу 33 задержанных россиян
В ВОЗ заявили, что пандемия коронавируса будет длиться долго