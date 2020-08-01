В Москве автомобиль сбил несколько пешеходов, два человека пострадали

1 Авг. 2020 2020-08-01T23:55:12+03:00

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Вечером в субботу, 1 августа, на юге Москвы случилось ДТП: автомобиль сбил несколько пешеходов, которые переходили дорогу в неположенном месте, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

«На Пятом Донском проезде, 23 произошло ДТП – машина наехала на группу пешеходов, переходивших проезжую часть в неположенном месте. Информация о пострадавших уточняется», - говорится в сообщении департамента.

Отмечается, что из-за аварии автомобильное движение затруднено на участке длиной около километра.

Как рассказал сайту kp.ru источник в экстренных службах города, пострадали не менее двух человек. Эту информацию подтвердили и в департаменте транспорта, уточнив, что одна из двух пострадавших – девятилетняя девочка, она «госпитализирована с предварительным диагнозом закрытой черепно-мозговой травмы и ушибом мягких тканей спины».

На месте аварии работают сотрудники ГИБДД и ДПС, причины произошедшего выясняются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="852" height="480" src="https://www.kp.ru/video/embed/793888" frameborder="0"></iframe> В Москве автомобиль сбил несколько перебегавших дорогу пешеходов.

ИСТОЧНИК KP.RU